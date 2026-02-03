Leia aqui o DN desta quarta-feira, 4 de fevereiro

Portugal reduz taxa de mortalidade no cancro. Esta é a manchete da edição desta quarta-feira, 4 de fevereiro, do Diário de Notícias.O relatório da Direção Geral da Saúde, divulgado esta quarta-feira, Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, revela que taxa padronizada do cancro registou uma redução no ano 2023 face a 2022. E que no que toca à sobrevivência após cinco anos de diagnóstico, se bateram recordes no cancro da mama, com mais de 90% dos doentes a consegui-lo, e no cancro da próstata, com mais de 96%.Descarregue no link abaixo esta edição do DN:.Outro tema que faz o destaque fotográfico é o mau tempo em Portugal, com toda a cobertura em cinco páginas:Tormenta pode cortar crescimento para metade já em 2026Tempestade impede descargas de navios e coloca pressão no sistema nacional de gásAgricultores temem colapso“Falar em recuperação de solos é falar de um horizonte de séculos”, diz especialista João Joanaz de Melo.Reportagem em Alcácer do Sal: “Nós temos cheias, mas aqueles desgraçados de Leiria nem telhado têm para dormir” Outros destques:Alfredo Barroso e José Ribeiro e Castro. Estiveram em lados opostos nas presidenciais de 1986 e sublinham diferenças para agoraUcrânia. Trabalho dos negociadores de Kiev será “ajustado” após ataque russoMédio Oriente. Tensão entre EUA e Irão sobe com abate de ‘drone’ antes de reunião entre os dois países Susan Sontag. Elogio do silêncio e dos livrosPedro Caldeira Cabral: “A música não tem fronteiras. Recebemos influências de vários países”Filipe Çelikkaya: “A MLS está num grande patamar fantástico de competição”