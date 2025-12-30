Leia aqui o DN desta quarta-feira, 31 de dezembro

Comissão Europeia identificou “deficiências graves” no controlo de segurança do aeroporto de Lisboa. Esta é a manchete da edição desta quarta-feira, 31 de dezembro, do Diário de Notícias.Reforço da PSP no aeroporto com militares da GNR e a suspensão por três meses da aplicação do novo sistema informático EES, foram as primeiras medidas tomadas pelo Governo em reação às falhas detetadas pela equipa de peritos europeus.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa: .O destaque fotográfico vai para uma antevisão à última mensagem de Ano Novo do Presidente da República. Em “tom pedagógico”, Marcelo deverá atacar “guinadas radicais dos últimos anos”.Outros temas:Crise. Elevado custo de vida leva iranianos a protestos apoiados pelo presidenteOrçamento. Estado com excedente de 2,8 mil milhões até novembro, apesar de queda face a outubroLisboa. Freguesias limpam o lixo sem indicação de Moedas Brasil. Bolsonaro já fez dez operações desde a facada em campanhaA. Betâmio de Almeida: Nas zonas críticas de Lisboa “não deviam estar localizadas infraestruturas sensíveis, nomeadamente hospitais”Mistério. O cinema é um jogo de espelhosGeopolítica. Robert D. Kaplan: “Uma guerra no Pacífico mudaria o nosso mundo muito mais dramaticamente do que a guerra na Ucrânia”