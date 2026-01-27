Leia aqui o DN desta quarta-feira, 28 de janeiro

INEM realizou 277 partos em situações de emergência em 2025A manchete do DN deste dia é dedicada à Saúde. Número de partos em contexto pré-hospitalar têm vindo a aumentar desde 2022. Isto mesmo provam os dados do INEM, que têm em conta as situações de emergência a que tiveram de acorrer. Só no ano passado foram realizados 60 partos em ambulâncias, 23 na via pública, 153 em casa, dois em centros de saúde e, ainda, mais 39 sobre os quais não há informação.Já a foto principal vai para a morte de António Chainho:O adeus do mestre da guitarra portuguesa Ainda se destaca: Acordo comercial UE-Índia “é pouco relevante” para os vinhos nacionaisDescarregue no link abaixo a edição completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: