Leia aqui o DN desta quarta-feira, 19 de novembro

Crimes graves voltam a descer em Lisboa e detenções sobem 46,6%. Esta é a manchete da edição desta quarta-feira, 19 de novembro, do Diário de Notícias.Os dados divulgados pela PSP de Lisboa, na cerimónia dos 158 anos do Comando Metropolitano, confirmam a tendência de diminuição da criminalidade grave e violenta na Grande Lisboa, com menos 1,9% até outubro. A geral aumentou 6,1% e os crimes detetados em operações policiais subiram 64,5%.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa: .O destaque fotográfico vai para a entrevista do DN a Abdulrazak Gurnah, prémio nobel da literatura em 2021. “O encontro entre a Europa e a África Oriental está bem documentado, mas o que se sabe foi escrito por europeus”Outros destaques:- TAP. Megaoperação do DCIAP e da PJ passa a pente fino privatização de 2015- Autarquia. Carlos Moedas procura reduzir tempo de intervenção da oposição - Livro. Carlos Moreira da Silva: Fundo da Segurança Social podia valer dobro, se investisse como a Noruega- Gaza. Plano dos EUA recebe aval na ONU, mas não é claro se conseguirá ser implementado - Acidente. Três cães morrem eletrocutados em dois dias. Responsabilidades variam consoante os municípios - Artes. Sara Graça: A precariedade de uma geração e a arte como processo de improviso- Leilão. Peças históricas e raras da Bordallo Pinheiro