Leia aqui o DN desta quarta-feira, 18 de fevereiro

"Maior oferta de casas para arrendar não travou subida das rendas" é a manchete do DN desta quarta-feira, 18 de fevereiro. Há mais casas a entrar no mercado de arrendamento, mas o valor a pagar nos grandes centros urbanos ultrapassa, e bem, os mil euros, dizem os dados do portal Imovirtual. Medidas do Governo deverão dar fôlego à oferta, mas impacto só se sentirá a médio longo prazo.Descarregue abaixo a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico vai para a reportagem que ouviu jovens e especialistas sobre a proibição no acesso às redes sociais. “Mas a minha mãe passa a vida agarrada ao telemóvel”, é o título do texto para ler desta edição.Outros temas:Entrevista a propósito dos 40 anos após primeiro transplante cardíaco - João Queiroz e Melo: "A Medicina não pode estar dissociada do ambiente e da economia circular"Desporto - Quando o sonho de ser famoso é dos filhos, mas também dos paisCultura - De O Dia dos Prodígios a Misericórdia. As histórias por trás dos romances de Lídia JorgeObituário - Jesse Jackson (1941-2026): Defensor dos direitos civis que lutou por "manter viva a esperança"Economia - Apenas uma em cada cinco trabalhadoras ganha mais de 1500 euros brutos por mêsInternacional - Kiev foca-se nas "questões práticas, mas Moscovo tala em negociações "muito tensas"Economia - "O desígnio estratégico para Portugal passa por saber dizer não", diz António Ramalho.