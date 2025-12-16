Leia aqui o DN desta quarta-feira, 17 de dezembro

A análise dos preços das casas no país visto pela União Europeia faz manchete do DN deste dia:Comissão Europeia diz que fundos de pensões estão a agravar crise da habitação em PortugalBruxelas lança megapacote para a “habitação acessível” na Europa. Quer bazuca de investimentos em construção, permitir ajudas de Estado para construir mais casas e debelar “crise” na oferta. Portugal é dos piores casos de stress em poder de compra, oferta e procura.Na foto principal, a Ucrânia:Europa cria comissão para vítimas da guerra, mas sem garantias de que haja indemnizações.Ainda se destaca, na lei da Nacionalidade: Portugal passará a integrar grupo de países mais restritivos da Europa E o Barómetro DN/Aximage revela que: Portugueses apontam descida de impostos como prioridade em economia que “não está no bom caminho”.Veja a primeira página em detalhe, com todas as "chamadas":