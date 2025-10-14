Leia aqui o DN desta quarta-feira, 15 de outubro

"Chega pode ser decisivo para governar sete dos dez maiores concelhos". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Mesmo aquém do objetivo eleitoral, o partido conseguiu vereadores por todo o país. Em 70% das autarquias com mais população (incluindo Lisboa e Porto), terá mesmo força para bloquear ou fazer passar medidas.Em destaque fotográfico nesta primeira página está o futuro da companhia aérea nacional. "Privatização faz subir valorização da marca TAP para 214 milhões".Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Outros temas:- Economia. FMI diz que sem mais medidas restritivas o excedente desaparece a partir deste ano.- Educação. Falta de docentes agravou-se. Mas problema “deixou as manchetes”. - Médio Oriente. Desmilitarização, força de estabilização, governação e reconstrução: incógnitas do futuro da Faixa de Gaza. - Fernando Jorge Cardoso e Patrícia Magalhães Ferreira: “Portugueses mais favoráveis à solidariedade internacional após covid-19 e a guerra na Ucrânia”.- Livro. Woody Allen: a arte da ansiedade agora em romance.