Leia aqui o DN desta quarta-feira, 12 de agosto

A manchete do DN desta quarta-feira vai para novas regras das embalagens do take away:UE impõe “limites rigorosos” no uso de químicos em embalagens de pizas e comida pré-feitaRegras do Regulamento para Embalagens, que entram em vigor neste dia 12 de agosto em todos os Estados-membros afasta substâncias perfluoroalquiladas e polifluoro-alquiladas (PFAS) de produtos como cápsulas de café, copos de bebidas em papel, comida congelada ou fresca embalada. Para a Deco medida “é positiva”, mas “consumidor não pode ser penalizado com custos da sua aplicação”. Já a foto principal vai para:Parques de campismo, óticas e eventos: febre do eclipse acelera negócios por todo o país Ainda se sublinha:Concerto: Bárbara, Matilde, Cátia e Sofia vestem a pele das Doce Descarregue a edição completa do DN no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: