Leia aqui o DN desta quarta-feira, 11 de março

A Saúde no SNS faz manchete do DN deste dia:Primeira Urgência Centralizada de Obstetrícia avança em Loures mas só com reforço de enfermeiros É a primeira Urgência Regional de Ginecologia-Obstetrícia a avançar no país, já no dia 16, pelas 09h00. Utentes de Loures / Odivelas e do concelho de Vila Franca de Xira vão passar a ser recebidas só nas urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que assegurará as escalas de urgência com equipas médicas e de enfermagem. O Hospital de Vila Franca de Xira, com um médico obstetra apenas no quadro, só vai reforçar as escalas com um enfermeiro 24 horas/sete dias da semana, 365 dias. Sobre a urgência em que o projeto deveria começar, Margem Sul, ainda nada se sabe. Autarcas da região voltaram a contestar a medida.Na foto principal o segundo dia do novo Presidente da República:Presidência de Seguro arranca em terra ardida e com apelo a mais apoios E ainda se sublinha entrevista a Francisco Pereira Coutinho: “Para os russos, a Ucrânia é uma guerra existencial”Descarregue o jornal no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: