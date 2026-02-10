Leia aqui o DN desta quarta-feira, 11 de fevereiro

"PS e Chega querem Seguro já envolvido na sucessão das Forças Armadas". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, 11 de fevereiro. Nos próximos dias o Governo terá de propor ao Presidente da República o nome do próximo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Chefe de Estado-Maior do Exército. É possível um regresso da Força Aérea ao topo da pirâmide, mas a decisão ainda não foi anunciada.Destaque também na capa desta edição para a demissão da ministra da Administração Interna: "Oito meses e cinco dias depois, demite-se Maria Lúcia Amaral." Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do jornal:. Em destaque fotográfico nesta primeira página: "MAAT: Coleção EDP em exposição: obras ousadas e "impossíveis".Outros temas:Entrevista Carolina Santos: "Investigar é a beleza da ciência, sobretudo na academia que não molda nem restringe princípios".Depressão Nils: "Seremos influenciados, mas a severidade será menor que a Marta", diz o IPMA.Turismo. Luís Pedro Martins: "Novas rotas da TAP ainda estão muito aquém do que queremos no Porto".Reino Unido: Starmer promete não desistir e revolta interna é difícil antes de eleições de maio.Guilherme d'Oliveira Martins: "Foi António Alçada Baptista que apresentou Mário Soares a Edgar Morin".Ciclismo. Cândido Barbosa: "A Volta ao Algarve está melhor do que nas edições anteriores".