Leia aqui o Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 2 de janeiro

"Governo sacrifica almofada para livrar-se de 5 mil milhões em dívida". Esta é a manchete do Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 2 de janeiro, que acompanha a edição impressa do Diário de Notícias. Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Dinheiro Vivo:. Outros títulos desta edição:TECNOLOGIA. Há uma "bolha de IA" no mercado quase a rebentar? Como a Google será a única a sobreviver.REDES SOCIAIS. LinkedIn: mulheres mudam género no perfil e disparam nas métricas de visualização.IMOBILIÁRIO. Investimento em imobiliário comercial atingiu máximo de cinco anos em 2025. TAP / PRIVATIZAÇÃO. Lufthansa reúne-se com trabalhadores da TAP em vésperas da segunda fase da privatização. PREÇOS. Do pão à energia e aos transportes. Tudo o que mexe com a sua carteira em 2026