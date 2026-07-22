Assembeia da República reebeu várias sessões comemorativas.
Assembeia da República reebeu várias sessões comemorativas.Foto: Paulo Spranger
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Governo e PS lideram nos diplomas aprovados pela Assembleia da República

Balanço da primeira sessão legislativa mostra que apenas 128 de 810 projetos e propostas de lei submetidos a votos não foram chumbados pelos deputados de um hemiciclo sem maioria absoluta.
Leonardo Ralha
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