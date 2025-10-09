Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Gaia 2025. Entre casas e caminhos: habitação e mobilidade dominam a campanha e duelo entre PSD e PS

Duas urgências dominam o debate: onde viver e como circular. Num concelho assimétrico que cresceu depressa, a habitação e a mobilidade tornaram-se as faces de uma mesma crise urbana. Às vésperas das autárquicas, os candidatos apresentam visões distintas. O duelo é entre João Paulo Correia, do PS, e Luís Filipe Meneses, da coligação PSD,CDS e IL. Menezes lidera as sondagens, mas a luta irá até ao fim.
Vila Nova de Gaia
eleições 2025
