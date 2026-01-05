Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pelo menos duas pessoas morreram na sequência de um ataque de drones russos que atingiu uma clínica em Kiev.
EUA participam em reunião da Coligação dos Dispostos que discutirá garantias de segurança

Trump disse não acreditar no alegado ataque ucraniano contra uma residência de Putin, como afirma a Rússia. Líder da diplomacia lituana avisa que as garantias a Kiev devem ser reais e claras.
Publicado a
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Coligação
