Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
André Ventura foi o primeiro político a ser animado em inteligência artificial nos vídeos de bruttosuave.
André Ventura foi o primeiro político a ser animado em inteligência artificial nos vídeos de bruttosuave.Reinaldo Rodrigues
Edição Impressa

Autor de "Bangladesh" admite que "este foi um daqueles casos em que se pensa 'criei um monstro'"

Ventura, Moedas e Sócrates são ‘estrelas’ dos vídeos de bruttosuave, que alia animação em inteligência artificial a letras satíricas. Anónimo nega ligação ao Chega, que usou o seu refrão em cartazes.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Inteligência Artificial
André Ventura
Carlos Moedas
TikTok
José Sócrates
YouTube
Bangladesh
instagram
Sátira
Descarrilamento do Elevador da Glória

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt