Embaixadora Aisha Farooqi FOTO: Leonardo Negrão

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“Acordo Conjunto de Defesa de Meca é uma combinação de anos de acordos e parcerias separadas”

A embaixadora do Paquistão em Portugal, Aisha Farooqi, garantiu que o novo pacto de defesa com a Turquia e a Arábia Saudita não é dirigido contra qualquer país, falou sobre o esforço de mediação paquistanês para pôr fim à guerra entre os Estados Unidos e o Irão, e também abordou a velha rivalidade com a Índia. Realçou ainda o facto de até hoje o Paquistão já ter tido sete embaixadoras em Portugal.