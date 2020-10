Duas mulheres na casa dos 40 falam de pénis. De como uns são bonitos e outros são feios, uns direitos e outros tortos, uns grossos e outros finos. "Sabes que há na net uns murais com pilas", diz uma delas. "Com toda a variedade possível. Algumas são muito cómicas. Olha aqui." Abre o site no telefone. Observam e riem. "E de pachachas também há. É incrível como são diferentes umas das outras. Não fazia ideia de como há tantas diferenças." "Pois é", diz a amiga. "Porque basicamente nunca as vemos. A não ser que tenhas sexo com mulheres é uma coisa que não está propriamente à vista. Nem a nossa podemos ver na verdade. A não ser que uses um espelho ou sejas uma supercontorcionista." Ou, lembra a outra, que nunca tinha pensado nisso, "faças selfies". É um dia de verão, e as duas combinaram ir à praia com outra amiga. Chegadas lá, passam as três a tarde a tirar selfies das respetivas, a examiná-las e a mostrá-las, no meio de gargalhadas e de expressões de nojo. Espantam-se: "Eh pá, em tantos anos de vida nunca tinha visto tão bem a minha coisa. Que estranho, não é?"

É estranho, sim. E de algum modo simbólico: afinal, a sexualidade das mulheres tem historicamente uma tradição de ocultação, de não dito, de não explorado, de ignorado - como um continente submerso. Daí que tenham surgido nos últimos anos uma série de obras que visam, ou se anunciam como visando, "quebrar o tabu", "desfazer os mitos", "esclarecer as dúvidas", "desvendar os segredos". Ou "celebrar a vagina" - o último nos escaparates portugueses, da autoria de duas médicas norueguesas, Nina Brochmann e Ellen Støkken Dahl, que, dizem, "já vendeu um milhão de exemplares em todo o mundo", tem precisamente como título Viva a Vagina! Assim mesmo, com ponto de exclamação para sublinhar o entusiasmo. Numa das notícias sobre o lançamento, a 8 de outubro, garante-se: é "o livro que todas as mulheres têm de ler", porque "revela as maravilhas e os mistérios do sexo feminino". É aliás esse o subtítulo português do livro, que no original norueguês, lançado em 2017, se intitula Gleden med skjeden - que o tradutor do Google afiança querer dizer "a alegria da vagina". Anteriormente, ainda em 2019, fora lançado A Bíblia da Vagina, igualmente da autoria de uma ginecologista, a canadiana Jen Gunter, também esse logo a subir nos tops, e logo traduzido para português.