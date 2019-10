Soldado do Futuro. Exército com dois pesos e duas medidas em concursos de aquisição de material

"Soldado do futuro" adiado. Exército revoga concurso de 20 milhões

Soldado do Futuro. Exército revoga o próprio despacho de revogação de concurso

soldado do futuro

Modernização dos equipamentos do Exército continua sem avançar.

A compra dos modernos equipamentos para o designado "soldado do futuro" do Exército voltou a ser adiada, depois de mais de um ano de avanços e recuos. Os militares continuam à espera do material novo para missões especiais.

Tem sido um concurso cheio de imprevistos pouco vulgares. Desde que teve início, em setembro de 2018, este processo lançado pelo ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes conta já com três reveses, o último dos quais nesta semana, quando a empresa preterida impugnou a adjudicação que tinha sido decidida pelo júri no início do mês.