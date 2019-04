Salazar trabalhava com uma fotografia de Mussolini sobre a secretária.

Foram o Estado Novo e o seu ideólogo e governante, Salazar, fascistas? É a pergunta a que o historiador Fernando Rosas responde em 305 páginas de uma investigação intitulada Salazar e os Fascismos. Uma classificação ideológica tão apoiada como repudiada pelos portugueses, mesmo que estejam passados 45 anos sobre o fim do salazarismo; que só recentemente começa a ser tema académico não proibido em face da atenção das novas gerações que entram nas universidades. Alertados também pelo ressurgimento de autoritarismos - potencialmente fascistas - que suscitam interesse pelo regime que se impôs em grande parte da nossa história no século XX.

Os leitores podem confiar num historiador bloquista a investigar Salazar e o fascismo?

O historiador não é bloquista e o bloquista não é historiador. Enquanto historiador não faço política, e já o sou há muitos anos. Enquanto cidadão que intervém na política, o meu pensamento pode projetar-se no objeto, mas isso acontece com qualquer historiador. Georges Duby dizia que não há história objetiva e que paire imune acima das paixões. Cada um incorpora as conceções na sociedade em que vive e projeta-as.