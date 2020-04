Henrique Veiga-Fernandes: um prémio de Zuckerberg e a luta contra a covid-19

Quando se consegue uma bolsa internacional tão visível como a da Fundação Chan Zuckerberg (a pediatra que é mulher do fundador do Facebook), normalmente para-se e celebra-se. Mas os olhos vermelhos de Henrique Veiga-Fernandes e da sua equipa no Instituto Champalimaud mostram que, desta vez, não é isso que vai acontecer: o trabalho é muito na emergência contra a covid-19, não há tempo para festejos.

Desde o início da doença, o co-diretor da Champalimaud Research está praticamente dedicado à covid-19. E o seu Laboratório de Imunofisiologia está sobretudo a fazer testes, virais e serológicos. Aos funcionários e doentes do próprio centro: a sua sensibilidade, por serem doentes de cancro, exige que o espaço seja "covid-free". E em mais três estudos exteriores: à população em profissões de risco de Loulé, e ao pessoal de saúde do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e do Santo António, no Porto.