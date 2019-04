Com o aeroporto de Lisboa "no limite", Groundforce exige à ANA que invista já

Filas no aeroporto: reforço de inspetores do SEF só no final de 2019

Filas no aeroporto voltam a ultrapassar as duas horas

Neste domingo, os passageiros que chegaram ao aeroporto de Lisboa, provenientes de voos de longo curso, como dos EUA e Brasil, depararam-se com três horas de espera no controlo dos passaportes.

"Uma imagem vale mais do que mil palavras", assinala Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo Português. Refere-se à fotografia captada neste domingo na zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado. Uma multidão de passageiros, grande parte proveniente de voos transcontinentais dos Estados Unidos e do Brasil, desesperou para conseguir passar o controlo de passaportes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

De acordo com testemunhos locais, entre as 11.00 e as 12.30 as esperas chegaram a alcançar as três horas, o que para quem acaba de voar uma média de oito horas é ainda mais penoso. Idêntico cenário aconteceu também no sábado, assegurou ao DN fonte aeroportuária.