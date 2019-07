O primo dos filhos de Jair Bolsonaro, Léo Índio, ao lado do senador Chico Rodrigues, que lhe deu um cargo no seu gabinete.

Quem julga que a influência política do clã Bolsonaro nos destinos do Brasil se resume a Jair, o mais impopular presidente da República em primeiro mandato, e aos seus filhos - Flávio, o senador investigado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, Carlos, o vereador do Rio de Janeiro que já ajudou a demitir dois ministros do governo via Twitter, ou Eduardo, o deputado federal a caminho de se tornar embaixador brasileiro em Washington - está muito enganado. Leonardo Rodrigues de Jesus, sobrinho do primeiro e primo direito dos outros três, também passa a vida no Palácio do Planalto. Missão: caçar comunistas em órgãos públicos.

Léo Índio, como é conhecido, já havia chamado a atenção por, no primeiro mês e meio da gestão de Bolsonaro, ter dado entrada 58 vezes no Planalto - um número extraordinário, sobretudo se levarmos em consideração que nesse período, de 1 de janeiro a 14 de fevereiro, só por 16 vezes o próprio presidente registou presença no local onde trabalha.