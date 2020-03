Quando as pessoas começam a falar cada vez mais sobre uma nova Guerra Fria, isto faz sentido visto da Finlândia, sendo um país vizinho da Rússia e com uma complexa relação com esta? Sente que há uma nova Guerra Fria?

Eu diria que os finlandeses têm pelo menos 200 anos de história a viver em grande proximidade com a Rússia e por isso estamos habituados a mudanças. E não, não sentimos uma mudança radical neste momento.

A relação com a Rússia neste momento é a mesma do que a iniciada após a queda da União Soviética, não há verdadeira mudança?

Claro que há a mudança com a liderança atual na Rússia. Existem, por exemplo, menos negócios com a Rússia do que havia nos anos 1990. Mas não é uma mudança radical. E sobretudo não falamos de uma nova Guerra Fria. Essa expressão não é usada.