Vitalino Canas foi deputado do PS, dirigente partidário e secretário de Estado (nos governos de Guterres).

Numa eleição (por voto secreto) que exige dois terços dos deputados presentes, o Parlamento vai hoje decidir se elege ou não as duas personalidades que o PS escolheu para o Tribunal Constitucional (TC). São elas o ex-deputado socialista (e ex-governante e ex-porta-voz do PS) Vitalino Canas e António Clemente Lima, juiz do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Os dois estão pré-escolhidos para substituir dois juízes do TC que se afastaram recentemente: Clara Sottomayor e Cláudio Monteiro. Foram os dois escolhidos pelo PS - mas Clara Sottomayor foi sugerida pelo BE. O Parlamento elege por maioria de dois terços dez dos 13 juízes do TC. Os restantes três são escolhidos pelos dez eleitos.