John, Paul, George e Ringo fazem parte da família de Tiago e Joana Lopes desde que os dois irmãos se lembram de existir. "Os nossos pais tinham sempre a aparelhagem ligada a passar boa música, nomeadamente dos anos 50, 60 e 70", lembra Tiago, 28 anos. "Os Beatles estavam sempre em destaque." A irmã concorda: "Os CD passavam constantemente em loop, mas os álbuns que ouvíamos mais vezes eram o Please Please Me e o A Hard Days Night." Joana tem 25 anos e, tal como o irmão, também tem uma carreira em que a música está presente (é cantora e fotógrafa).

O ponto de partida para a banda dos fab four entrar em definitivo na sua vida foi a música que lhe embalou a infância, Let It Be, que a mãe usava para ajudar a filha a "descomplicar", mas o caminho foi feito pelos dois irmãos, em dupla.