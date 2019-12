Na primeira entrevista que Yuval Noah Harari deu para Portugal, ao DN, em 2017, o professor do departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém já era um dos autores mais lidos no mundo inteiro. Tinha acabado de publicar Homo Deus - História Breve do Amanhã, uma investigação que assustava ou esclarecia definitivamente quem a lia. Entre os leitores mais famosos do livro anterior de Harari, Sapiens, estavam o ex-presidente Barack Obama, que disse ser o seu livro de mesa de cabeceira, bem como Bill Gates ou Mark Zuckerberg.

Em Portugal não têm faltado leitores de todo o género para os seus livros, sempre com edições esgotadas, e a razão é simples: tentar compreender o passado da humanidade e avaliar o que lhe poderá acontecer no futuro. Um futuro que estará mais próximo do que alguma vez se poderia imaginar e cuja presença embrionária já se verifica em vários setores da civilização atual, mesmo que passem despercebidos.