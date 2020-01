Um dos 47 sitessob vigilância no projeto Monitorização de propaganda e desinformação nas redes sociais do Medialab do ISCTE/Instituto Universitário de Lisboa, e que o sociólogo Gustavo Cardoso, coordenador do Medialab, descreve como "um site de propaganda", foi registado em novembro pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social como "publicação periódica de informação geral".

Apesar de não ter qualquer jornalista entre os seus responsáveis assumidos, o site em causa, intitulado Notícias Viriato (NV) e lançado em junho de 2019, apresenta-se como "um jornal diário online" e "um projeto de informação e comunicação" e, desde novembro, também como "um órgão de comunicação social registado na ERC", ostentando assim o registo efetuado pelo regulador como um selo de credibilidade e legitimidade.