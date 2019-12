Natal significa família, amor, rabanadas, bacalhau, presentes e... compras. Em 2018, foi na véspera de Natal que se verificou o pico de transações na rede multibanco: por volta do meio-dia do dia 24 de dezembro registavam-se 281,5 operações instantâneas por segundo. Nunca antes tinha sido atingido tal número. O sábado antes do Natal (22 de dezembro) foi o dia em que se fizeram mais compras através do multibanco, tendo sido registados 5,2 milhões de euros em transações. No total, no mês de dezembro do ano passado foram processados 276 milhões de operações, das quais mais de 116 milhões foram compras nos terminais de pagamento automático.

Só na segunda-feira é que a SIBS revelará os valores sobre os gastos deste ano, mas tudo leva a crer que este dezembro tenha sido igualmente bom para o comércio. De acordo com a SIBS, os levantamentos e compras dos portugueses, na época natalícia, têm vindo a aumentar ano após ano. Entre 2012 e 2018, as compras nos meses de novembro e dezembro aumentaram 39% e 33%, respetivamente.