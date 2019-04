A língua que estamos a usar para conversar, quantas pessoas a usam no dia-a-dia?

A língua portuguesa é falada por mais de 260 milhões de pessoas, que são as populações da CPLP, e a elas juntaria a nossa diáspora, que tem cinco milhões, mais todos os que estão pelo mundo fora a aprender português. Diria, sem ser muito arriscado, que deve andar por volta dos 270 milhões.

O português consegue ainda estar entre as cinco línguas mais faladas do mundo?

Sim, e refiro também que a língua portuguesa é a mais falada no hemisfério sul. E a terceira mais utilizada no Facebook.