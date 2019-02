Serena Williams no US Open em 2018.

Lembram-se do cartoon da tenista Serena Williams a fazer uma birra, como se fosse uma criança, saltando em cima da raqueta e com uma chucha caída ao seu lado? Rapidamente surgiram acusações de que o seu autor, o cartoonista australiano Mark Knight, estava a ser racista uma vez que recorria ao estereotipo de representação dos negros. No entanto, depois de toda a polémica, esta segunda-feira o Australian Press Council deu um parecer no qual afirma que a imagem satírica publicada em setembro passado não violou os padrões da imprensa australiana, ao ilustrar a "birra no court" na final do Open dos Estados Unidos "usando sátira, caricatura, exagero e humor".