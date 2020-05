O regresso à normalidade poderá trazer uma subida exponencial das queixas de violência doméstica. É isso que esperam os especialistas e o governo, tanto mais que os números que durante o estado de emergência se mantiveram estáveis foram registando aumentos ligeiros à medida que o desconfinamento avançou.

"O boom de denúncias deve surgir depois de 1 de junho, na terceira fase do desconfinamento, quando a maioria das pessoas vai voltar para a rua, para os seus trabalhos", diz Daniel Cotrim, psicólogo e responsável pela área de violência doméstica e de género da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).



Que razões poderão levar a que isto aconteça? Daniel Cotrim explica: "O confinamento foi vivido para muitos agressores como uma lua-de-mel, com a ideia mágica, fantasiosa, de que a vítima está ali para eles sempre, que está controlada. Quando elas voltarem a sair, a trabalhar, deixará de ser assim."



Também a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade acrescenta outro argumento para o crescimento de casos: "Nos primeiros tempos do confinamento, a necessidade era sobreviver, organizar a vida em relação ao medo do covid. A partir do momento em que a preocupação de sobrevivência se desloca da saúde, há uma maior capacidade mental destas mulheres para retomarem o projeto de se libertarem da violência", diz Rosa Monteiro.