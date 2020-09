António Guterres, secretário-geral da ONU e único orador no salão da Assembleia Geral.

Foi a acenar com uma profunda reforma da Organização das Nações Unidas que António Guterres chegou ao cargo de secretário-geral da instituição. Quase três anos depois, a ONU cumpre 75 anos num ambiente dominado pela impotência causada por fatores externos como a crise climática e a pandemia, mas também pela tensão entre Pequim e Washington.

"O problema é que grande parte do mundo questiona se a ONU ainda é relevante aos 75 anos", comentou ao The Guardian Sherine Tadros, a chefe do gabinete da Amnistia Internacional nas Nações Unidas. "Para utilizar uma analogia da covid-19, é uma questão de saber se tem demasiadas condições pré-existentes subjacentes para passar por este próximo período."