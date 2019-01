"O objetivo é, ao fim de dois anos e meio de mandato, ter metade da equipa hospitalizada!" A piada foi dita pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa em junho de 2017, na ilha Terceira, quando, em passo acelerado, percorria um trilho sinuoso do topo do monte Brasil até à Baixa de Angra do Heroísmo. Falava com o presidente do governo regional, Vasco Cordeiro, sobre como se diverte a desgastar até à exaustão não só os jornalistas que o acompanham como, também, o seu próprio staff. Riram-se muito os dois.

Hoje passam três anos da sua eleição presidencial. O objetivo de hospitalizar metade da sua equipa em dois anos e meio não foi cumprido. Mas ocorreram baixas pelo caminho, precisamente devido ao facto de Marcelo ser, garantidamente, o Presidente mais veloz de sempre a ocupar o Palácio de Belém. Um membro da sua equipa sintetiza o que é trabalhar com Marcelo: "Ui, um frenesim..."