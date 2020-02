As 154 famílias que faltam realojar no bairro da Jamaica (Seixal) vão continuar à espera do dia em que deixarão as casas de tijolo e madeira nas janelas de e onde 74 tinham a promessa de sair entre o final do ano passado e este.

O aumento do preço das casas na Margem Sul - influenciado pelos valores praticados em Lisboa e que leva muitas pessoas a tentar alternativas à habitação na capital - faz com que a Câmara do Seixal (liderada por Joaquim Santos, PCP) não tenha condições para cumprir o plano de realojamento desta zona, que apresentou em 2018 e cuja primeira fase concluiu no final desse ano quando colocou 167 pessoas em 64 apartamentos comprados no concelho, na sequência de um protocolo assinado com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e a Santa Casa da Misericórdia da cidade.