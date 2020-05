"Ensino à distância e ensino presencial" no próximo ano letivo, diz ministro da Educação

É o ecrã gigante na parede ao fundo da sala do oitavo andar do espaço Iniciativa Educação, em Lisboa, que nos reúne à conversa durante quase duas horas. Nuno Crato (N.C.) recebe-nos no local onde hoje lidera aquele projeto e Marçal Grilo (E.M.G.) acompanha-nos à distância, por Zoom, de sua casa.

A pandemia assim o obriga, mas será este o futuro da educação? Acreditam que não. Ambos defendem que este novo coronavírus não veio para revolucionar o que foi uma das "mais extraordinárias invenções da humanidade": o ato educativo, presencial, a transmissão do conhecimento cara a cara, olhos nos olhos.