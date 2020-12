"O paciente tem uma forte mania da perseguição e podemos com certeza estabelecer algumas manifestações de megalomania. Parece que até se compara a Jesus." Foi assim que Dmitry Peskov, o há muito porta-voz de Vladmir Putin, descreveu nesta terça-feira (22 de dezembro) Alexei Navalny, sublinhando contudo estar a falar em nome próprio e não em nome do presidente russo Tal como Putin, também o porta-voz não se referiu nunca ao nome do opositor, preferindo antes falar no "paciente de Berlim". Peskov falava aos jornalistas no mesmo dia em que a Rússia anunciou sanções contra responsáveis europeus, em represália contra as medidas adotadas em outubro pela União Europeia após as informações sobre o suposto envenenamento de Navalny.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros explicou que Moscovo decidiu "expandir a lista de representantes dos Estados membros e das instituições da UE que estão proibidos de entrar na Rússia".