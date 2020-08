Deputado do PSD critica propostas do partido contrárias "ao ideário de Sá Carneiro"

Em Os Mandantes do Atentado de Camarate - O Envolvimento Americano, Alexandre Patrício Gouveia desenvolve uma investigação em que afirma ter existido um atentado que causou a morte de Sá Carneiro e de outros passageiros na avioneta em que seguiam para o Porto, questiona a posição do governo de então que optou imediatamente pela tese do acidente, e aponta os nomes dos norte-americanos envolvidos na operação, bem como os interesses das chefias militares portuguesas na venda ilegal de armas ao Irão.

A queda da avioneta matou, a 4 de dezembro de 1980, Francisco Sá Carneiro, Adelino Amaro da Costa,, Snu Abecassis, Manuela Amaro da Costa, António Patrício Gouveia, Jorge Albuquerque e Alfredo de Sousa.