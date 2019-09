Alunos estrangeiros passaram de 12 mil para 50 mil desde o ano 2000

Sarina, Morgan e Antonio concordam: o mais difícil é o idioma. De resto, Portugal é um destino económico, a educação é de excelência e não há nada como a malta portuguesa, mestre nas boas-vindas. Acreditam que é exatamente por isso que o número de estudantes estrangeiros, estatuto que ocupam, tem aumentado nas universidades portuguesas. Só neste ano, subiu cerca de 40% face ao período homólogo. De acordo com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), já são cerca de 50 mil no total, quase mais 40 mil desde o início do milénio (12 717).

No Irão, a vida corria a um ritmo bem diferente, demasiado lento para as grandes ambições de Sarina, de 20 anos. Por isso, há cerca de um ano, mudou-se para Lisboa como estudante de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova. É a primeira vez que tem a oportunidade de ser aluna num outro país e também a primeira que viaja para Portugal. Sabia que queria sair do Irão, devido ao clima político nacional. E sabia que queria sair acompanhada da irmã, de 28 anos. "Mas percebemos que não conseguiríamos rumar a esta aventura sem a nossa família, por isso partimos todos juntos" - Sarina, a irmã e os pais.