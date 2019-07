Tony é um filme que tem os bastidores dos concertos de Tony Carreira, mas tem sobretudo uma pinta de objeto de promoção. A câmara de Jorge Pelicano segue-o pelos confins de Portugal e mostra-o igualmente numa certa intimidade. Temos o ídolo a fumar, a chorar e a visitar em Haifa o túmulo do seu ídolo, Mike Brant. Há ainda uma visita à casa dos pais, muitos momentos com os fãs e com o seu letrista.

Na entrevista ao DN garante que de encomenda este filme não tem nada, mas quem for a uma das muitas salas onde se estreia vai perceber que este é um retrato sem zonas cinzentas. Por outro lado, goste-se ou não do seu valor enquanto artista, Pelicano descobriu uma personagem de cinema, alguém filmado de perto mas sempre com domínio perante a câmara, capaz de jogar bem com a imagem do emigrante de França que cumpriu um sonho. Nesse aspeto, as imagens de arquivo são integradas com competência num objeto que é feito para deixar os seguidores de Tony em lágrimas.