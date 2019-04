Universidades entupidas com pedidos para reconhecer diplomas estrangeiros

Medo do Brexit? Portugueses campeões na busca por universidades britânicas

O governo e as universidades e politécnicos andam num roadshow pelos países com maiores comunidades de emigrantes a tentar seduzir os lusodescendentes para virem estudar para Portugal. Na teoria, a ideia é divulgar o programa que quer atrair estudantes internacionais para o ensino superior português e "reforçar a ligação à diáspora", mas na prática passa muito também por trazer investimento para o país e ajudar a travar a quebra demográfica nas universidades do interior.

Luxemburgo, França, África do Sul, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos da América e Suíça. Estes são os países por onde vão passar as jornadas em que os emigrantes vão ser informados de que existe um contingente especial no ensino superior português para lusodescendentes, para os quais estão reservadas 7% das vagas em qualquer curso na 1.ª fase de acesso. Isto porque "o canal de divulgação da medida tem falhado", admite o secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior.