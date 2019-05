Em 2014, ano das últimas eleições europeias, o número de eleitores portugueses registados no estrangeiro não chegava aos 245 mil (244 849). Porém, neste ano, por via de uma alteração legal - o recenseamento automático de todos os portugueses registados nos consulados portugueses no estrangeiro -, esse número subiu para quase um 1,5 milhões de eleitores (1 431 825).

O número total de eleitores subiu assim de cerca de 9,6 milhões de eleitores (9 696 481) para cerca de 10,7 milhões (10 791 156). Esta é uma evolução que tem tudo para empurrar a abstenção para valores nunca antes atingidos. Nas contas do DN, no mínimo 71,1% (ou seja, 7,6 milhões de eleitores ausentes das urnas).