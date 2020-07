​​​​​​​​​​​​​​O Império do Mali foi certamente o maior portento em África na Idade Média, tendo como referência principal Mansa Musa, considerado o homem mais rico de todos os tempos, com uma fortuna calculada em mais de 400 mil milhões de dólares americanos. Territorialmente, o Império do Rei/(Mansa) Musa Keita I, estendia-se dos atuais Mauritânia/Senegal ao Níger, embora existam documentos que o estiquem até ao Chade/Nigéria, por via da famosa Peregrinação a Meca de Mansa Musa em 1324. Esta demonstração de poder, que colocou o Mali, Império e nome no mapa, incluiu 60 mil súbditos, nos quais se incluíam 12 mil escravos, com toda a comitiva vestida de brocado e seda da Pérsia. Os registos dizem que a mesma demorava dois meses a passar, ao longo do percurso de 6400 km, de Niani a Meca. Quando parou no Cairo, envergonhou o Sultão Al-Nasir com 80 camelos carregados com 136 kg de ouro cada. A distribuição do metal em jeito de caridade foi tal ao longo do percurso, sobretudo no Cairo e em Meca, que o ouro desvalorizou de tal forma, que só 15 anos depois voltou aos valores anteriores a esta Peregrinação épica.

Esta é a África Ocidental e Saheliana pré-colonial, da qual restam apenas vestígios arquitetónicos como a Grande Mesquita de Tombuktu e a de Gao, mandadas construir pessoalmente por Mansa Musa, com tijolos cozidos, uma novidade para a época. É a partir daqui, cerca de 1327, que Tombuktu se torna no entreposto comercial e cultural que aprendemos na Escola.