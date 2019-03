Em 23 de março de 2010, uma mulher foi condenada, pelo homicídio do seu marido, a uma pena suspensa de cinco anos. Em 29 de abril de 1999, outro tribunal condenou uma mulher a uma pena suspensa de sete anos por ter causado a morte da filha de 15 meses. E em 1999 um homem foi condenado a nove anos de pena suspensa por ter assassinado o irmão a tiro durante uma discussão.

Os três casos dizem respeito à Irlanda e estão, entre outros do mesmo tipo, reportados num relatório de 2017 sobre penas suspensas da Comissão de Reforma Legal (Law Reform Commission) do país. Uma das questões colocadas no relatório, que analisa o regime existente e os seus pressupostos, fazendo comparações com o de outros países, é se deve haver um limite máximo para a extensão de penas que podem ser suspensas.