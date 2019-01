Disfarçada no cabelo, no corpo, na mala de viagem, em embalagens de bombons, em garrafas de azeite, no vestuário. As táticas utilizadas pelos correios de droga são muitas e imaginativas. Já as explicações dadas aos inspetores da Polícia Judiciária acabam por ser mais simples: a maior parte das mulas (como também são conhecidas as pessoas que transportam droga) detidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, garantem que a droga não é delas, que compraram a mala em que a transportam e que podia já lá estar escondida. Versões que acabam por ser "desmontadas" pela PJ, nomeadamente quando no hospital mostram o resultado do exame de raios X a quem tem droga no estômago - neste caso podem ter ingerido entre 800 gramas e um quilo em pequenas bolsas.

No ano passado foram detidas 113 pessoas que tentavam entrar em Portugal com cocaína ou heroína utilizando ligações por via aérea - 104 no primeiro caso, nove no segundo. Quanto às quantidades, a PJ apreendeu 309 e 52 quilos, respetivamente.