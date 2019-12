"Pensar a economia do nosso planeta" é o tema do 7.º Encontro Anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, que se realiza na sexta-feira, em Cascais. Este encontro anual reúne conselheiros provenientes de diversos países, além de responsáveis empresariais, económicos e políticos, conta com a participação de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará no encerramento.

De acordo com a organização, o encontro "propõe o debate sobre os desafios que se colocam à transição para uma economia digital, ambientalmente sustentável e um novo sistema de produção e consumo, de baixo desperdício e alto desempenho, que respeite os limites dos recursos ambientais e ao mesmo tempo garanta as aspirações de progresso e conforto conquistadas pelas sociedades ocidentais nas últimas décadas".