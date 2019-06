A assinatura do acordo de Bolonha faz nesta quarta-feira 20 anos. E a adesão de Portugal a este projeto destinado a criar um espaço comum do ensino superior na Europa ultrapassou as expectativas, defende ao DN o ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor. "Estamos muito avançados face aos ideais iniciais", afirma, considerando que "a mobilidade dos estudantes na Europa, como parte de uma cultura associada ao Erasmus", é uma das marcas de Bolonha.

Desde o início deste século, o número de estudantes portugueses que anualmente dedicam ou um semestre ou um ano a estudar noutra instituição europeia cresceu quase 400%. E o trajeto inverso também aumentou de forma significativa. "No ano 2000, eram cerca de 2500 os estrangeiros em Portugal e 2500 os portugueses que iam para o estrangeiro num semestre ou num ano letivo, num programa do tipo Erasmus", lembra. "Neste ano letivo estão cerca de 15 mil [alunos de outros países europeus] em Portugal e perto de dez mil portugueses em mobilidade no estrangeiro." Igualmente significativo, considera, é o facto de estes números terem crescido significativamente "nos últimos anos".