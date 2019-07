Michael Garrett é diretor do Observatório Jodrel Bank, no Reino Unido - a primeira deteção do satélite Sputnik foi ali feita, e foi ali também que decorreu uma das monitorizações da primeira alunagem, há 50 anos -, cientista sénior do projeto SETI, para a procura de vida inteligente extraterrestre, no qual trabalha há 12 anos, e um dos promotores do SKA (Square Kilometre Array), que será o maior radiotelescópio do mundo, com antenas na Austrália e Áfricas do Sul, e começará as observações científicas em 2024. O astrofísico britânico esteve em Lisboa para participar no encontro Ciência 2019, que contou com mais de quatro mil investigadores e teve o Reino Unido como país convidado. Ao DN, Michael Garrett falou de como o SKA vai mudar a busca da vida no universo.

O que vai procurar nas observações do SKA?

Estou interessado numa série de coisas, mas o principal tema, o mais fascinante, é a procura da origem da vida.