Eduardo Cabrita: "Se polícias compram equipamento é porque querem, não têm necessidade"

Na próxima semana, a partir de 21 de janeiro, começam os protestos mensais, nas forças de segurança, para reivindicar melhores condições. Não o preocupa este nível de crispação nas forças de segurança nacionais?

Respeito naturalmente o direito de manifestação exercido no quadro constitucional. Mas o que valorizo fundamentalmente é o fator positivo que resultou do diálogo que conseguimos no final da legislatura anterior e que foi a aprovação por unanimidade de um assunto que estava pendente há anos - a lei sindical da PSP. Não só por ter sido aprovada, mas por ter sido por unanimidade. Isso permite relançar, nesta legislatura, o diálogo social valorizando o papel dos sindicatos, no caso da GNR, também das associações profissionais. Ainda na quinta-feira de manhã decorreu uma reunião. Temos reuniões temáticas com todos os sindicatos e associações explicando o quadro em que iríamos funcionar e estamos a discutir coisas muito concretas. Os sindicatos já foram ouvidos para que apresentem as suas propostas nesse plano de admissões que está previsto agora no Orçamento do Estado e que está em discussão parlamentar.

Os dez mil polícias novos?

Sim. Nessa questão, foi pedido aos sindicatos que trouxessem a sua visão, e já o fizeram. Já foram discutidas questões relativas a regimes de saúde e de segurança no trabalho que contêm questões sensíveis como a prevenção do suicídio. Já identificámos temas como o acompanhamento do programa de investimentos...