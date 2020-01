Rio versus Montenegro. A guerra de votos, os SMS e as investidas no terreno do adversário

Rui Rio, no seu estilo informal, assumiu a vitória perante os seus apoiantes que encheram a sala de um hotel no Porto, com a garantia que "agora quero ganhar o País". E quase numa resposta imediata ao repto que lhe tinha sido lançado pelo candidato derrotado à liderança, mostrou-se disponível para a unidade do partido. "Um voto a mais, se eu tivesse perdido, não iria infernizar a vida a ninguém", disse em jeito de recado a Luís Montenegro, que, minutos antes, pedia unidade no PSD.

"Tal como há dois anos, cabem cá todos cá dentro desde que estejam com seriedade e lealdade", disse, sublinhando que o adversário é o PS e a geringonça e não o PSD. Mas deixou ainda claro que não voltará a repetir-se com Montenegro - apesar dos 47% que o opositor conseguiu nas diretas - o que fez quando ganhou a liderança a Pedro Santana Lopes e negociou uma lista conjunta para o Conselho Nacional do partido. "Desta vez vou ceder a todos os que se zangaram comigo nessa altura, e vai haver uma lista própria". Santana Lopes acabou por sair do partido em cisão com a liderança de Rio.