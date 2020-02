Guerra da Venezuela a Portugal. Agora chegou o tempo da diplomacia

Esta é a hora da diplomacia. Só com tempo, muitas negociações, acordos e consensos será possível resolver as questões que opõem a Venezuela a Portugal e que já levaram o regime de Nicolás Maduro a acusar a TAP de permitir que Juan Guaidó viajasse com outro nome e que o seu tio transportasse explosivos num voo para Caracas. Acusações desmentidas pelo governo português, que as classificou como "manobras de diversão" mas que resultaram numa resposta mais "provocatória" - a suspensão dos voos da TAP por 90 dias.

Esta polémica põe em causa as relações diplomáticas entre os dois países? O ministro dos Negócios Estrangeiros responde ao DN: "Deve-se pensar ao contrário, que as relações diplomáticas fornecem os meios para os países abordarem as polémicas e outras questões difíceis."